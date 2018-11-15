Telefonlar akıllandı ama, insanlar, insanlığını arar hallere düştü



Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğretim üyelerinden sosyolog Prof. Sherry Turkle ‘Alone Together’ (Birlikte Yalnız) adlı kitabında teknolojinin, insan hayatında hakimiyet kurmak üzere olduğunu savunuyor. Turkle’a göre, insanlar, teknoloji sayesinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri yanılgısı içinde ve sanal gerçeklik, gerçek dünyanın kötü bir taklidi.

Prof. William Kist, “İnsanların kullanmakta olduğu farklı iletişim türleri, onları korkutan bir şey haline geldi” derken, “Shallows” (Sığlar) adlı kitabın yazarı Nicholas Carr, internet kullanımının insanların düşünme şeklini değiştirdiğini, kitaplar ve dergilerde yer alan karmaşık bilgileri hazmetme yeteneğini zayıflattığını söylüyor. Öte yandan ‘The Social Network’ (Sosyal Ağ) adlı film de, bunların gerçek hayata adapte olamayan asosyaller tarafından kurulduğuna dikkat çekerek tartışmayı yaygınlaştırdı.

Siber âleme şüpheyle yaklaşan akademisyenler arasında son kitabıyla ses getiren Turkle, “Hayatımızı zenginleştirecek teknolojiler geliştirdik ama bunların bizi kısıtlamasına izin veriyoruz” diyor.

Turkle’a destek verenler artık bizde de sık sık yaşanan bir intihar olaylarını örnek veriyor. İnternet oyunları tam bir belâ!

İnternetin diğer öldürdükleri

1- Mesaİ saatleri

Cep telefonunun icadından önce işverenlerin, çalışanlarının 9-5 arası çalışma saatlerine ne kadar saygı duyduğunu hesaplamamız mümkün olmasa da, bu sayının gelişen teknoloji sayesinde azaldığını söyleyebiliriz. İnternet çağında işi ofiste bırakıp eve dönmemiz mükün olmuyor.

2- Odaklanma

İnternetin görünmez ağları hepimizi daha sıkı sardıkça, gittikçe artan bir kitle, çocukların dikkat dağınıklıklarını internete bağlıyor. Ders yaparken gençler, kitap okumak yerine, internetteki sosyal-ağ sayfaları ile ilgileniyor.

3- Kibarlık

Gizli kimlik arkasından yorum yapabilmenin getirdiği rahatlık, bilgi alışverişinin kabalaşmasına ve bayağılaşmasına sebep oldu. Yazılan haberlerin altında sıklıkla gördüğümüz iğneleyici veya sert eleştirilerden, tanınmış isimlerin çirkin resimlerinin altına düşülen yorumlara kadar, günümüzde iletişim kalitesi çok ilkel, kaba ve çirkin olmaya başladı. Sosyal medya öfke kontrollerimizi de etkiliyor.

4- Gizlilik

Kişisel resimler veya görseller, istem dışı olmasına rağmen herkese açık ortamlara düşebiliyor. Bu ve benzeri kişisel gizliliğe karşı ihlallerden daha da endişe verici olan, ‘çevrimiçi gizlilik koruma’ firmaları, herhangi bir kişiye dair birçok kişisel bilgiyi kolaylıkla elde edebiliyor.

5- Haber, bilgi, fikir

“İnternette okuduğun her şeye inanma!” sözünü hep duyuyoruz. Ne kadar söylense az. ‘Fikir’ ve ‘bilgi’ kavramları, farklılıklarını kaybetti kirlilik aldı yürüdü. Yalan haberlerden geçilmiyor. Doğruyu öğrenmek daha bir dikkat ve çaba sarf etmeyi gerektiriyor.

6- Dostluklar, arkadaşlıklar

Sadece dostluklar değil, arkadaşlıklar da yıkıldı. Nasıl olsa, internetten yazışıyor, anında seslenebiliyorsunuz. Artık bir de onunla birlikte yürümeye vakit ayıramıyorsunuz! Vaktiniz değerli çünki sosyal medyada gezilecek çok yer var!

7- Aile içi iletişim

En vahimi belki de bu.. Artık evlerde, sofralarda bile akıllı telefonlar egemen. Aile bireyleri onlardan başlarını kaldırıp da birbirleriyle iki çift laf edemez oldu. Telefon bitse, bilgisayar, o kenarda dursa tv! Sonra iletişim kopukluğundan tartışmalar, kavgalar, yuva yıkımları, adliye koridorları.