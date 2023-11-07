Telefonla sakın ama sakın oraya girmeyin! Büyük risk! Duyanlar şaşkına döndü, yorumlar patladı gitti

Akıllı telefonlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Öyle ki nereye gidersek gidelim ne yaparsak yapalım cep telefonlarımızdan bağımsız bir şekilde hareket edemiyoruz. Bu durum her geçen gün artarken sağlığımız açısından önemli derecede riskler taşıyor. Özellikle de tuvalete telefonla girmek birçok probleme neden olabiliyor.

TELEFONUNUZLA SÜREKLİ YAN YANA OLMAK TEHLİKE SAÇIYOR

Hayatımıza ele geçiren akıllı telefonlar gün içerisinde her anımızda bizim yanımızda duruyorlar. Yatakta, banyoda, tuvalette ve daha birçok yerde telefonlardan ayrılmadan yaşıyoruz. Öyle ki çoğu insan sabah kalkar kalkmaz ilk olarak telefonuna sarılıyor. Bu da her geçen gün telefonlara daha bağımlı hale geldiğimizin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Lakin bunu yaparken sağlığımıza vereceğimiz zararları genellikle düşünmüyoruz özellikle araba kullanırken dikkatimizi dağıtabilecek bir konumda olan cep telefonlarını elimizden düşünmemeyi tercih ediyoruz. Bunun yanı sıra telefonda mikrobiyel enfeksiyon kapma riski de insan sağlığına oldukça zarar veriyor.

TUVALETE TELEFONLAR GİRMEK SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR

2.019 senesinde bir grup tarafından yapılan anketin sonucunda Birleşik Krallık’taki çoğu insanın tuvalete girerken dahi telefonlarını yanında bulundurdukları ortaya çıktı. Öyle ki kasıtlı olarak telefonla tuvalete girenlerin sayısı da oldukça fazla. Bir başka araştırmada içse 4 Amerikalıdan üçünün ki bu da %74,5’luk bir dilimi kapsıyor, tuvalette telefonlarını kullandığını kanıtladı. Bu doğrultuda baktığımızda cep telefonlarının tuvalet yerlerinden, klozet kapaklarından bile daha kirli olması şaşırtıcı değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Telefonun özellikle de tuvaletteki mikropları toplaması ve bunu insan vücuduna aktarması onun aslında bir mikrop taşıyıcı hale gelmesine neden oluyor. Özellikle de tuvalette kullandığınız telefonu daha sonradan çocuklarınızın eline vermeniz onların sağlığını riske atıyor.

Ellerimiz her zaman bakteri ve virüsleri toplayan bir organdır. Öyle ki herhangi bir hastalık söz konusu olduğunda ilk yapılan şey elleri derinlemesine temizlemektir. Bu açıdan baktığımız takdirde telefonları hijyenik olmayan ortamlarda kullanmak aslında mikroplara kapı açmak anlamına geliyor. Cep telefonlarının mikrobiyolojik kolonizasyonu üzerine yapılan bir dizi çalışma, cep telefonlarının birçok farklı türde potansiyel patojenik bakteri ile kontamine olabileceğini göstermektedir.