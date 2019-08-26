Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı Zonguldak’ta bir kişi, durakta cep telefonuyla konuştuğu sırada geri geri gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak’ta bir kişi, durakta cep telefonuyla konuştuğu sırada geri geri gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Olay Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre minibüs durağı önünde telefonla konuşan Hayri D’ye geri geri çıkan araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralanan Hayri D’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hafif şekilde yaralanan Hayri D’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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