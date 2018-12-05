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Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı suçüstü yakalandı

Antalya'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı suçüstü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, telefonda kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan Davut K., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Davut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ona yardım eden Murat Y. ise aranıyor. 

Saray Mahallesi'nde oturan B.P.'yi dün sabah saatlerinde telefonla arayan kişi, kendisini 'Emniyet müdürüyüm' diye tanıttı. Dolandırıcı, B.P.'ye babasının kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda geçtiğini, evlerindeki ziynet eşyalarını kısa süreliğine alacaklarını ve suçsuz oldukları ortaya çıkınca geri vereceklerini söyledi. Dolandırıcının "Biraz sonra kapıya bir polis memuru gelecek. 'Parola vatan' deyince kapıyı açarsın" demesinden şüphelenen B.P., polise haber verdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.P.'nin evinde önlem alarak, dolandırıcıyı beklemeye başladı. Bir süre sonra eve gelen dolandırıcı, polis ekiplerince yakalandı. Dolandırıcının Davut K. olduğu belirlendi. Bu sırada dışarıda 07 MBF 20 plakalı otomobilde gözcülük yaptığı saptanan Murat Y.'nin ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Murat Y.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. Dolandırıcılık

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