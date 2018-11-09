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Telefon ve tablet susturucu olarak kullanılıyor

Cep telefonunu, tableti bütün gün elinden düşürmeyen çocukların sayısı artarken uzmanlardan ailelere önemli uyarı geldi. Çocuklarıninterneti oyun için kullandığını belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, ‘e-bağımlılığın’ arttığını vurguladı. Meşe “Çocukları biraz da aileler teşvik ediyor. Yani tabletler susturucu gibi kullanılıyor. Eline cihazı vereyim otursun ben de dinleneyim yaklaşımı doğru değil” dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 21:54
Telefon ve tablet susturucu olarak kullanılıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe artan bağımlılık türlerinden birisinin de dijital oyun bağımlılığı olduğunu söyledi.

Dijital oyun bağımlılığında, çocukların ve geleceğin risk altında olduğuna işaret eden Meşe, "Bu sorun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmak ve eylem planları oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ OYUN OYNUYOR"

Meşe, araştırma sonuçlarına göre, çocukların yüzde 46'sının hemen her gün internet kullandığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "6-15 yaş grubu çocuklar, interneti, ilk sırada yüzde 85 ile ödev veya öğrenme, ikinci sırada yüzde 80 ile oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Ben de bir anneyim ve biz annelere burada çok büyük görevler düşüyor. Bu işe önce erişkin işi ile başlamamız lazım. Biraz da çocukları bizler teşvik ediyoruz. Kolayımıza geliyor. Yemek yedirirken eline internetten bir oyun veya bir çizgi film açmak. Hepimiz çalışan anneleriz. Çocuğu gelince bir parka götürmek zorumuza mı gidiyor? 'Eline tablet, telefon vereyim evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim.' Annelerin ve babaların kolayına geliyor. Bir 'susturucu' gibi kullanılabiliyor bazen. Çuvaldızı önce anne, babalara batırmamız lazım. Neden bu çocuklar oyun bağımlısı oluyor?"

Meşe, çocukların ruhsal boşluğunu da bu şekilde doldurduğunu ifade ederek, oysaki anne, babaların bu boşlukları sevgiyle doldurması, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelere de bu konuda çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Meşe, "Güvenli oyun parkları oluşturulmasıyla bu çocuklarımızı kurtarabiliriz. Onlar zaten çok saf. Biz nasıl şekillendirirsek onlar öyle şekilleniyorlar" dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • sadece hakikatsadece hakikat1 sa önce
    kadınları çalıştırma bahanesiyle evden kopardılar.aileyi bozdular.daha bu bişey değil.
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