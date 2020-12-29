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Teknoloji Telefon ve otomobil bataryaları için gümrük düzenlemesi
Teknoloji

Telefon ve otomobil bataryaları için gümrük düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre telefon ve motorlu taşıtların imal edilmesine özgü bazı batarya ve akü çeşitlerinde uygulanan gümrük vergisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:42:00 -
Telefon ve otomobil bataryaları için gümrük düzenlemesi

Cep telefonu ve motorlu taşıtların üretiminde kullanılmak üzere bazı batarya ve akülerde gümrük vergisinin 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlanmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre cep telefonu üretimine mahsus lityum iyon bataryalarda 2.5 milyon adede kadar olan kontenjan ile gümrük vergisi sıfırlandı. Bu kararın Türkiye’de üretime geçmeye karar veren akıllı telefon üreticileri Oppo ve Samsung’u teşvik etmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bataryaların yanı sıra yazarkasa üretimine mahsus yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer pillerde de 100 bin adet kontenjanıyla gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verildi.

Motorlu kara taşıtlarının üretimine mahsus olarak lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülamatörler için de sıfır gümrük vergili kota tanımlandı.

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