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Ekonomi Telefon ve internet aboneliği iptali var mı, cayma hakkı süresi ne kadar?
Ekonomi

Telefon ve internet aboneliği iptali var mı, cayma hakkı süresi ne kadar?

Telefon ve internet aboneliği konusunda cayma hakkıyla ilgili yeni adımlar atılacak. Bu sebeple vatandaşlar abonelik cayma hakkının ne olduğunu, sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Peki, telefon aboneliğinden nasıl cayılır? İnternet aboneliği cayma hakkını kimler kullanabilir?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:50:00 -
Telefon ve internet aboneliği iptali var mı, cayma hakkı süresi ne kadar?

Telefon ve internet aboneliklerinde cayma hakkı süreci bir hayli zahmetli olabiliyor. Konu hakkında yeni adımların atılması bekleniyor. Peki, abonelik cayma hakkından kimler yararlanabilir?

Telefon ve internet aboneliği iptali var mı, cayma hakkı süresi ne kadar?

Telefon ve internet aboneliği iptal işlemleriyle ilgili sürecin nasıl sürdürüldüğü merak ediliyor. AK Parti, tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların yer aldığı sorunlara yönelik bir çalışma başlattı. Ev alım satım işlemleri, otomobil sektörü, fatura ve aboneliklerle ilgili pek çok konu masaya yatırılacak.

Tüketici aleyhinde olan pek çok başlık için taslak hazırlandığı ve konunun yasal değişiklik adımları AK Parti kurmaylarıyla masaya yatırıldı. Konu teklif haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulacak.

Bu kapsamda telefon ve internet aboneliğine cayma hakkı tanınacak. Abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine adımlar atılacak. Telefon veya internet aboneliği sözleşmesi yapılırken, “bu aboneliğin belli bir süre devam etmesi” koşulu ve aksi durumda tüketicinin aleyhine doğuracak olumsuz sonuçlar önlenecek. Bu sürelerin kısaltılması ve 12 aya indirilmesi tartışılıyor. Tüketicinin abonelik sözleşmelerinden cayması durumunda, korunması planlanıyor.

 

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