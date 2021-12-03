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Teknoloji Telefon numarası nasıl engellenir, engellenen telefon numarası nasıl kaldırılır?
Teknoloji

Telefon numarası nasıl engellenir, engellenen telefon numarası nasıl kaldırılır?

Telefon engelleme nasıl yapılır, telefon numarası engelleme nasıl olur? Akıllı telefondan numaralar nasıl engelenir, engellenen telefon numaraları nasıl kaldırılır? Cep telefonlarınızı bazı kurumlarla ya da arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Paylaşılan telefon numaraları bazen sıkıcı bir hal almakta ve çalınan anansız telefonlar ile istenmeyen mesajlarla her daim rahatsız olunmakta. Hal böyle olunca da telefon numarası engellemekte çare bulunmakta. Peki istenmeyen telefon numaraları nasıl engellenir? Numara engelleme nasıl yapılır? Akıllı telefonlarda numara engelleme nasıl yapılır? İşte akıllı telefon numara engelleme yol ve yöntemleri.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:59:00 - 2021-12-03 15:59:30
Telefon numarası nasıl engellenir, engellenen telefon numarası nasıl kaldırılır?

Gizli ve istenmeyen numara engellemesi nasıl yapılır? Akıllı telefonlarda arama engelleme özelliği işletim sisteminin içinde bulunabilir. Bunun için herhangi bir uygulama indirmeye gerek yok. Samsung Galaxy serisi telefonlarda numara nasıl engellenir? Engellemek istediğiniz numarayı bulun. Seçin ve üzerine basılı tutun. Şimdi açılan menüdeki "Reddedilen listesine ekle" sekmesine dokunun.

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