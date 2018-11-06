Telefon kullanımı öyle zararlı ki!

Cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin %47’sinde döl sayısı azalıyor. Yumurtalara yakın taşınan cep telefonları döllemeyi güçleştiriyor.

Haifa Teknik Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, cep telefonlarının aktif olarak yüzen döl sayısını ve döl kalitesini azalttığı, bunun sebebinin de elektromanyetik aktiviteden kaynaklanan ısı artışı olduğu belirlendi.



Uzman hekimler, erkekleri yakından ilgilendiren araştırma hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalışmada üreme kliniğine başvuran 100’den fazla erkek izlendi. Bu erkekler telefonlarını kasık bölgesine yakın taşıyorlar, telefonla şarj olma esnasında konuşuyorlar ve gece uyurken telefonlarını yattıkları yerin sadece birkaç santim uzağına bırakıyorlardı.

Özellikle Batı’da, erkekler arasında döl kalitesinin azalması bariz olup, çiftlerin % 40’ında çocuk sahibi olma konusunda da problemler çıkmaktadır. Üreme kapasitesindeki azalma ile cep telefonu kullanımı artışı arasındaki bağlantı anlamlı bulunmuştur.”

Kansere davet sadece cepte mi

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Çerezci, cep telefonu gibi elektrikle çalışan cihazların yaydığı elektromanyetik dalganın birçok ciddi rahatsızlığa yol açabileceğine dikkati çekerek zararlı etkilerinden korunmak amacıyla telefonları taşırken dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Çerezci, elektrikle çalışan her cihazın, çalışır durumdayken çevresine yaydığı dalgalarla bir elektromanyetik alan oluşturduğunu belirtti. Elektromanyetik kirliliğe maruz kalındığı takdirde sağlık sorunları yaşanabileceğine değinen Çerezci,

"Bunların başında göz rahatsızlıkları, katarakt oluşumları, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Elektromanyetik radyasyona maruz kalınması sonucu, depresyon, hafızada zayıflama gibi olumsuz sağlık etkileriyle de karşılaşabiliyoruz" dedi.

Maruz kalınan elektromanyetik radyasyondan bedensel faaliyetler ve bağışıklık sisteminin doğrudan etkilendiğini anlatan Çerezci, bunun DNA'da ve hücre içerisinde tahribata sebep olabildiğine işaret etti.

Cepte baz istasyonu

Cep telefonları ve baz istasyonları konusunda dünya genelinde birçok araştırma yapıldığını vurgulayan Çerezci, uzun süreli maruz kalmalar sonucunda, özellikle cep telefonu, baz istasyonu gibi aynı frekansta elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarla kanser arasında ilişkiyi ortaya koyan araştırmalar bulunduğunu aktardı.

Çerezci, bu nedenlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün elektromanyetik radyasyonu 2B sınıfı kanserojen olarak internet sayfasında ilan ettiğini söyledi.

Telefonun arkası dışa dönük olsun

Elektromanyetik radyasyonun özellikle çocuklarda lösemiye sebep olabildiğine yönelik araştırmalar da bulunduğunu ifade eden Çerezci, vatandaşların cep telefonlarını sürekli yanında bulundurduğunu dile getirdi. Çerezci, şöyle devam etti:

"Cep telefonlarımızı mümkün olduğu kadar çantada ya da giysilerimizin dış bölgesinde taşımamız gerekiyor. Vücuda ne kadar yakın olursa o oranda zarar veriyor. Genellikle pantolon ceplerinde taşınıyor. Bu durumda telefonun arka yüzeyinin dışa bakacak şekilde cebe konulması gerekiyor. Antenler, cihazların dış yüzünde olduğu için oluşan elektromanyetik dalga, vücuda yönelik değil dışa doğru olacak. Baz istasyonuyla etkileşim yaptığında dalgalar, vücudumuza doğru değil de dışarı yönlü dağılsın."

KULAKLIKLA KONUŞUN

Kablolu kulaklıkla konuşmanın telefonu baştan uzakta tutacağını belirten Çerezci, cep telefonuyla görüşmelerde olumsuz etkiyi azaltan bu yöntemin kullanılmasını önerdi.



Çerezci, cep telefonlarını yastık altına bırakarak uyuma ve yatağın yanı başında bulundurmanın da sağlık açısından riskli olduğunu kaydetti. Velhasıl cep telefonunu dikkatli kullanın.