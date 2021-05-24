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Teknoloji Telefon IMEI nasıl sorgulanır?
Teknoloji

Telefon IMEI nasıl sorgulanır?

IMEI sorgulama işlemi her telefon sahibini yakından ilgilendiren bir konudur. Telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini, kayıp ve çalıntı olup olmadığını IMEI sorgulaması üzerinden kolaylıkla öğrenebilmeniz mümkün. Peki, Telefon IMEI nasıl sorgulanır ve nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:45:00 -
Telefon IMEI nasıl sorgulanır?

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir. Yeni yasa ile yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı 618 TL'den 1500 TL'ye çıktı. Böylelikle telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor.

IMEI numarası nereden öğrenilir?

IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

IMEI sorgulaması nasıl yapılır?

IMEI sorgulamasını, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresine T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

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