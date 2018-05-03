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Telefon hatları çöktü! Bankalara çağrı merkezlerine ulaşılmıyor

Türkiye çapında 444'lü hatlar kısa süre hizmet veremedi. Çağrı merkezleri ve benzeri servislere altyapıda olduğu tahmin edilen sorundan dolayı erişim sağlanamadı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 00:04
Telefon hatları çöktü! Bankalara çağrı merkezlerine ulaşılmıyor

Türk Telekom'un 444'lü hatları ülke çapında bir süre hizmet veremedi. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil etti. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırdı ve sorun kısa sürede çözüldü.

YAŞANAN KESİNTİDEN İNTERNET HATLARI ETKİLENMEDİ

Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YÜZÜNDEN KESİNTİ YAŞANDI

Bazı bankaların çağrı merkezlerine erişim sağlanmasında sorun yaşandı. TİVİBU'da yayınlanan Roma-Liverpool maçına da yansıyan kesintinin ardından gelen yoğun tepkiler, müşteri hizmetleri telefon hatlarına yüklenilmesine sebep olduğu için hizmetlerin durmasına yol açıldığı açıklandı. Ardından Türk Telekom finalde oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının izlenebileceğini tweet atarak duyurdu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 00:04
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YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc30 dk önce
    bizim bu fatih ıstanbul semtindede ha bire suları kesiyorlar 10 saattir sular kesik. seçim üstü milleti yıldırma politikaları. akp bu konularda uyanık olmalı. sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmazsa akp oy kayıbına uğrayabilir.
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