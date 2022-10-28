Telefon dolandırıcılarının ‘beyin takımı’na operasyon

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da telefon açtıkları bir vatandaşa polis ve savcı olarak kendilerini tanıtan şahıslar 800 bin TL parasını istedi. Parayı almaya ise aracı kişiler gönderildi. A.A. isimli şahıs yaklaşık 800 bin TL’yi elleriyle teslim etti. Sonrasında da durumu yakınlarına anlatması üzerine dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin peşine düştü. Önce geçen mayıs ayında Amasya’ya gelerek bahse konu parayı elden alan Rüstem B., Samet G., Muhammed R. ve Şevki Ş. isimli şahıslar Şanlıurfa’da kıskıvrak yakalanarak kente getirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bu şahısları yönlendiren kişileri belirledi. ‘Beyin takımı’ olarak tabir edilen İbrahim T., Kemal K., Fevzettin Y., Reşat A. ve Ömer A. isimli şahıslar yakalandıkları Şanlıurfa’da gözaltına alınarak Amasya’ya getirildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Farklı illerde de aynı yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Bu illerle koordineli olarak 8 şahsın daha yakalanması sağlandı.