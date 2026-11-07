  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama 11 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!" ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor! Siyonist rejim çatırdıyor! İsrail muhalefetinden şok itiraf: Netanyahu sivil darbe planlıyor! Gabar’da petrol üretimi şahlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan müjdeler peş peşe geldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak Devlet mağdurların yanında! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan fonzedelere müjde: 13 Kasım’da dev ödeme! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den fon soruşturmasında tarihi mesaj: "Kimsenin yanına kâr kalmayacak!" Göbeklitepe'de yeni keşif! 12 bin yıllık sır
Yaşam Telefon çekmedi, yardım için 3 kilometre yürüdü! Nemrut’ta iki kuzen karda mahsur kaldı
Yaşam

Telefon çekmedi, yardım için 3 kilometre yürüdü! Nemrut’ta iki kuzen karda mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’na çıkan 2 kuzen, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kaldı. Yazlık lastikli araç ilerleyemeyince kuzenlerden biri, yardım bulabilmek için yaklaşık 3 kilometre yürüyerek zirveye çıktı.

Nemrut Kalderası’na gezi için çıkan Hüseyin Toklu ile Adem Toklu’nun yolculuğu, sağanağın kısa sürede yoğun kara dönüşmesiyle zor anlara sahne oldu.

 

Araçla ilerleyemediler

Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22) isimli kuzenler, kendilerine ait 34 FTU 584 plakalı araçla öğle saatlerinde Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Yaklaşık 2 bin 250 rakımlı kalderaya inen kuzenler, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakması ve yolun karla kaplanması üzerine araçlarıyla ilerleyemedi.

Araçlarında yazlık lastik bulunması nedeniyle kaldera içerisinde mahsur kalan kuzenler, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle yardım çağıramadı. Kuzenlerden birinin daha önceden ayağının kırık olması üzerine Adem Toklu, yardım bulabilmek amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek kaldera zirvesine çıktı.

 

Şans eseri bölgede haber çalışması yapmak üzere bulunan gazetecilerle karşılaşan Toklu'nun yardım talebi üzerine gazeteciler harekete geçti. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bilgi veren gazetecilerin girişimleriyle mahsur kalan kuzenlerin kurtarılması için ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından araçlarına alınarak ısınmaları sağlanan kuzenlerden Adem Toklu'ya ilk müdahale yapılırken, kaldera içerisinde araçta mahsur kalan Hüseyin Toklu'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

 

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 250 rakımlı bölgede ekipler, zorlu şartlara rağmen kaldera içerisine inerek Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Kendi imkanlarıyla aracı belirli bir noktaya kadar ilerletmeye çalışan Toklu'nun soğuktan etkilendiği gözlemlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Toklu, UMKE aracına alınarak kaldera zirvesine çıkarıldı ve burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kuzen, ayakta yapılan kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nemrut Kalderası beyaza büründü
Nemrut Kalderası beyaza büründü

Yerel

Nemrut Kalderası beyaza büründü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23