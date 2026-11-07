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Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Burs arayan öğrencilerin karşısına çıkan 'Burs kazandınız' ve 'Devlet destekli burs başvurusu' gibi ilanlar büyük bir dolandırıcılık zincirinin başlangıcı olabiliyor. Kimlik ve IBAN bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, sonraki aşamada bankacılık bildirimlerini onaylatmaya çalışarak öğrenciler adına para çekme, nakit avans kullanma ve kredi işlemleri yapabiliyor.

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Foto - Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, dolandırıcıların sürekli olarak güncel ihtiyaçları takip ettiğini belirterek, "Dolandırıcıların ‘taktik’ adı altında kullandıkları yöntemler hiçbir zaman bitmez. Bu, güncel olaylara göre sürekli değişen bir durumdur aslında. Dolandırıcılar, güncel olarak en fazla kimden fayda sağlayabileceğini kestirir ve ona göre saldırı gerçekleştirir. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri burslara ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyaçları aslında dolandırıcıların işine geliyor. Bizim ihtiyaçlarımız, dolandırıcıların işleri oluyor" dedi.

#2
Foto - Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Dolandırıcıların "phishing" olarak bilinen oltalama yöntemini kullandığını ifade eden Akman, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerden çok sayıda kişisel bilgi istendiğini söyledi. Akman, "Dolandırıcılar Google veya diğer sosyal medya araçlarını kullanarak "phishing" dediğimiz oltalama yöntemine başvuruyor. Örneğin, ‘Cumhurbaşkanlığı sitesi bin lira burs veriyor’ şeklinde bir ilan hazırlanıyor. Altına kimlik numaranız, adresiniz, adınız, soyadınız ve bursun yatırılacağı onaylandığında kullanılacak IBAN bilgisi olmak üzere tüm bilgiler öğrencilerden talep ediliyor. Öğrenciler para kazanmak, burs almak ve okul okumak ümidiyle buraya kaydolup bilgilerini veriyor. Daha sonrasında kendileri, dolandırıcılar tarafından ‘Burs kazandınız’ şeklinde aranıyor. Ardından ‘Bankanıza bir bildirim geldi, telefonunuza bir bildirim geldi. Bunu onaylar mısınız?’ şeklindeki yöntemlerle öğrenciler burs verme vaadiyle dolandırılıyor. Öğrenciler, bankacılık uygulamalarına veya telefonlarına gelen bir linke ya da herhangi bir bildirime tıkladıkları anda, dolandırıcıların kendi banka hesapları, telefonları veya herhangi bir finansal kuruluş üzerindeki yetkileri kendilerine devretmiş oluyorlar. Bu yetkileri devrettiklerinde de öğrenciler, burs alma vaadiyle girdikleri bu süreçte dolandırıcıların kendileri adına nakit avans çekmesine, kredi kullanmasına ve para çekmesine imkan sağlıyor. Öğrencilerin sicilleri düzgün olduğu için dolandırıcılar bu yöntemle vatandaşları dolandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Dolandırıcıların gönderdiği linklere veya bankacılık bildirimlerine tıklanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Akman, öğrencilerin kendi elleriyle dolandırıcılara önemli yetkiler verebildiğini belirtti. Akman, "Öğrenciler bankacılık uygulamalarına veya telefonlarına gelen bir linke ya da herhangi bir bildirime tıkladıkları anda dolandırıcıların kendi banka hesapları veya finansal kuruluşlar üzerindeki yetkilerini kendilerine devretmiş oluyorlar. Bu aşamadan sonra dolandırıcılar, öğrencilerin adına nakit avans çekebiliyor, kredi kullanabiliyor veya farklı finansal işlemler gerçekleştirebiliyor" dedi.

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Foto - Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Dolandırıcılarla iletişim kuran veya şüpheli bir işlemle karşılaşan öğrencilerin paniğe kapılmadan hareket etmesi gerektiğini belirten Akman, "Vatandaşlar asla ve asla kolay para peşine düşmesinler. Kolay para varsa hedef sizsiniz demektir. Bunu asla unutmamalılar. Çünkü hepimiz bir noktada çalışıyoruz. Kendileri de çalışmak zorunda oldukları için bu ilanlara başvuruyorlar. Ancak kimse size düzgün ve dolgun bir maaş verip Facebook'tan, Instagram'dan veya herhangi bir sosyal medya platformundan sizi bulup size ulaşmaz ya da sizin bu şekilde bir iş bulmanızı istemez. İş bulmak için zaten belli mecralar vardır. Bunu unutmayalım. Eğer bu aşamaya, yani telefonunuza bildirim veya bankacılık uygulamanıza bildirim gelmesi aşamasına kadar geldiyseniz ve dolandırıcılar tarafından arandıysanız, tüm bildirimleri reddedip yaptığınız bütün işlemleri ekran kaydı veya başka bir şekilde kayıt altına alarak en yakın karakola veya savcılığa suç duyurusunda bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bursu verenler zaten devlet destekli vakıf, dernek veya şahsen birebir tanıdığınız insanlardır. Kimse sosyal medya üzerinden size bir vaat verip para vermez. Burada ürün sizsiniz. Burada hedef sizsiniz. Kesinlikle bunlara yaklaşmayın. Kesinlikle bu linklere ve adreslere tıklamayın. Kesinlikle kendileriyle iletişime geçmeyin" diye konuştu.

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