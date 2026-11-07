Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Dolandırıcıların "phishing" olarak bilinen oltalama yöntemini kullandığını ifade eden Akman, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerden çok sayıda kişisel bilgi istendiğini söyledi. Akman, "Dolandırıcılar Google veya diğer sosyal medya araçlarını kullanarak "phishing" dediğimiz oltalama yöntemine başvuruyor. Örneğin, ‘Cumhurbaşkanlığı sitesi bin lira burs veriyor’ şeklinde bir ilan hazırlanıyor. Altına kimlik numaranız, adresiniz, adınız, soyadınız ve bursun yatırılacağı onaylandığında kullanılacak IBAN bilgisi olmak üzere tüm bilgiler öğrencilerden talep ediliyor. Öğrenciler para kazanmak, burs almak ve okul okumak ümidiyle buraya kaydolup bilgilerini veriyor. Daha sonrasında kendileri, dolandırıcılar tarafından ‘Burs kazandınız’ şeklinde aranıyor. Ardından ‘Bankanıza bir bildirim geldi, telefonunuza bir bildirim geldi. Bunu onaylar mısınız?’ şeklindeki yöntemlerle öğrenciler burs verme vaadiyle dolandırılıyor. Öğrenciler, bankacılık uygulamalarına veya telefonlarına gelen bir linke ya da herhangi bir bildirime tıkladıkları anda, dolandırıcıların kendi banka hesapları, telefonları veya herhangi bir finansal kuruluş üzerindeki yetkileri kendilerine devretmiş oluyorlar. Bu yetkileri devrettiklerinde de öğrenciler, burs alma vaadiyle girdikleri bu süreçte dolandırıcıların kendileri adına nakit avans çekmesine, kredi kullanmasına ve para çekmesine imkan sağlıyor. Öğrencilerin sicilleri düzgün olduğu için dolandırıcılar bu yöntemle vatandaşları dolandırıyor" ifadelerini kullandı.