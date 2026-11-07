Ahlaksızların taktikleri ifşa oldu! Öğrencilere sahte burs tuzağı

Dolandırıcılarla iletişim kuran veya şüpheli bir işlemle karşılaşan öğrencilerin paniğe kapılmadan hareket etmesi gerektiğini belirten Akman, "Vatandaşlar asla ve asla kolay para peşine düşmesinler. Kolay para varsa hedef sizsiniz demektir. Bunu asla unutmamalılar. Çünkü hepimiz bir noktada çalışıyoruz. Kendileri de çalışmak zorunda oldukları için bu ilanlara başvuruyorlar. Ancak kimse size düzgün ve dolgun bir maaş verip Facebook'tan, Instagram'dan veya herhangi bir sosyal medya platformundan sizi bulup size ulaşmaz ya da sizin bu şekilde bir iş bulmanızı istemez. İş bulmak için zaten belli mecralar vardır. Bunu unutmayalım. Eğer bu aşamaya, yani telefonunuza bildirim veya bankacılık uygulamanıza bildirim gelmesi aşamasına kadar geldiyseniz ve dolandırıcılar tarafından arandıysanız, tüm bildirimleri reddedip yaptığınız bütün işlemleri ekran kaydı veya başka bir şekilde kayıt altına alarak en yakın karakola veya savcılığa suç duyurusunda bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bursu verenler zaten devlet destekli vakıf, dernek veya şahsen birebir tanıdığınız insanlardır. Kimse sosyal medya üzerinden size bir vaat verip para vermez. Burada ürün sizsiniz. Burada hedef sizsiniz. Kesinlikle bunlara yaklaşmayın. Kesinlikle bu linklere ve adreslere tıklamayın. Kesinlikle kendileriyle iletişime geçmeyin" diye konuştu.