En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

1 ila 1,5 ay arasında bekletilen zeytinler zaman içerisinde suyunu kaybederek büzüşmeye ve olgunlaşmaya başlayacak. Verilen süre zeytinin büyüklüğü, çeşidi ve ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Zeytinlerin olgunlaşmasının ardından üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edin ve hafifçe çalkalayın. Daha zeytinleri uygun kaplara alarak serin, güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin. EV YAPIMI SİYAH ZEYTİN HAZIRLARKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN! Evde zeytin hazırlarken hijyen, saklama koşulları, zeytinlerin ezik ve çürük olmaması bir de biriken sıvının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca zeytinlerin olgunlaşma sürecinde küf, kötü koku veya bozulma görülürse tüketmeyin. Öte yandan Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Çanakkale'nin en büyük pazarı olan Cuma Pazarında tezgâhlar doldu. Siyah zeytinler kilosu 50 TL'den, yeşil zeytinler ise kilosu 80 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. Cuma Pazarında bu hafta zeytin bolluğu yaşandı. Gerek Çanakkale yöresinden, gerekse Ayvalık ve Edremit gibi yakın bölgelerden gelen zeytinler tezgâhları doldurdu. Siyah zeytinde kilo fiyatı 50-100 TL arasında değişirken; yeşil zeytinde kilo fiyatı 80 TL'den başlıyor.