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En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

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En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

Zeytin sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle yeşil ile mor arasındaki alaca dönemde bulunan zeytinler, içerdikleri oleuropein ve diğer fenolik bileşiklerle öne çıkıyor. faydalı zeytinin Siyah zeytini evde pratik bir şekilde gelin yapalım. Siyah zeytin hazırlamanın birçok pratik yöntemi bulunuyor. Evdeki birkaç malzeme ile hazırlayıp zeytinleri olgunlaşmaya bırakacaksınız. Peki, evde siyah zeytin nasıl yapılır?

#1
Foto - En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

Siyah zeytini evde kendisi yapmak isteyenler kış aylarının gelmesiyle birlikte araştırmalara başladı. Pratik olarak siyah zeytin kurmak isteyenler plastik su şişesi veya bidon kullanarak sofraya hazır hale getirebilir. Üstelik bu tarif için özel ekipmanlara ya da zahmetli hazırlıklara ihtiyaç duyulmuyor.

#2
Foto - En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

EVDE SİYAH ZEYTİN YAPMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR? Malzeme listesi: 300 gram salamura kaya tuzu 3 kilogram etli siyah zeytin 1 küçük çay bardağı sıvı yağ 5 litrelik plastik su şişesi veya bidon

#3
Foto - En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

5 LİTRELİK ŞİŞEDE SİYAH ZEYTİN YAPIMI Siyah zeytin yapabilmek için tuzla birlikte kullanacağınız şişenin temizliği önemlidir. Zeytinin lezzetli olabilmesi için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak aldığınız zeytinlerin içinde olan ezilmiş, çürümüş veya yumuşamış olanları ayıklayın. Daha sonra iyice yıkadığınız zeytinleri süzülmesi için bir kenarda bekletin ve üzerinde su kalmamasına özen gösterin.

#4
Foto - En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

Zeytinleri kuracağınız şişenin içerisine bir kat siyah zeytin, bir miktar salamura kaya tuzu olacak şekilde malzemeleri sıralayın ve şişeyi kapatmadan önce sallamak için alan kalmasına dikkat edin. İşlemi tamamladığınız şişeyi yan yatırın ve günde iki kez olacak şekilde çevirerek zeytinleri hareket ettirin. Bekledikçe kendi suyunu salacak olan zeytinlerin içinde biriken acı suyu iki günde bir boşaltın.

#5
Foto - En faydalı siyah zeytini evde yapmanın en kolay yolu! 5 litrelik şişe varsa gelin bunu birlikte yapalım

1 ila 1,5 ay arasında bekletilen zeytinler zaman içerisinde suyunu kaybederek büzüşmeye ve olgunlaşmaya başlayacak. Verilen süre zeytinin büyüklüğü, çeşidi ve ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Zeytinlerin olgunlaşmasının ardından üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edin ve hafifçe çalkalayın. Daha zeytinleri uygun kaplara alarak serin, güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin. EV YAPIMI SİYAH ZEYTİN HAZIRLARKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN! Evde zeytin hazırlarken hijyen, saklama koşulları, zeytinlerin ezik ve çürük olmaması bir de biriken sıvının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca zeytinlerin olgunlaşma sürecinde küf, kötü koku veya bozulma görülürse tüketmeyin. Öte yandan Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Çanakkale'nin en büyük pazarı olan Cuma Pazarında tezgâhlar doldu. Siyah zeytinler kilosu 50 TL'den, yeşil zeytinler ise kilosu 80 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. Cuma Pazarında bu hafta zeytin bolluğu yaşandı. Gerek Çanakkale yöresinden, gerekse Ayvalık ve Edremit gibi yakın bölgelerden gelen zeytinler tezgâhları doldurdu. Siyah zeytinde kilo fiyatı 50-100 TL arasında değişirken; yeşil zeytinde kilo fiyatı 80 TL'den başlıyor.

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