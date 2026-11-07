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Ekonomi
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Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

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Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

Yatırım ve finansal yükümlülüklerini gününde ve eksiksiz yerine getiren illerin sıralandığı son resmi veriler, Türkiye'nin ödeme disiplinindeki gizli kahramanlarını gözler önüne serdi. Küçük ve dinamik ekonomik yapısıyla bilinen Kırşehir listenin zirvesine yerleşirken, başkent Ankara ikinci sırada kendine yer buldu. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden pek çok kentin de üst sıralarda yer aldığı bu liste, finansal güven endeksindeki şaşırtıcı bölgesel çeşitliliği tescilledi.

#1
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

Yatırım ve finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren illerin sıralandığı son verilere göre Türkiye'nin borcuna en sadık şehirleri netleşti.

#2
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

Listenin ilk sırasında küçük ve dinamik yapısıyla Kırşehir yer alırken, başkent Ankara ikinci sırada kendine yer buldu. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden pek çok kentin üst sıralarda yer alması, finansal güven endeksindeki bölgesel çeşitliliği gözler önüne serdi. İşte Türkiye genelinde ödeme disipliniyle dikkat çeken o 10 il:

#3
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

10-Antalya

#4
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

9-Gümüşhane

#5
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

8-Bayburt

#6
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

7-Elazığ

#7
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

6-Kastamonu

#8
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

5-Rize

#9
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

4-Ardahan

#10
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

3-Çankırı

#11
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

2-Ankara

#12
Foto - Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

1-Kırşehir

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