Türkiye’nin borcuna en sadık 10 şehri açıklandı: Zirvedeki sürpriz il herkesi ters köşe yaptı

Yatırım ve finansal yükümlülüklerini gününde ve eksiksiz yerine getiren illerin sıralandığı son resmi veriler, Türkiye'nin ödeme disiplinindeki gizli kahramanlarını gözler önüne serdi. Küçük ve dinamik ekonomik yapısıyla bilinen Kırşehir listenin zirvesine yerleşirken, başkent Ankara ikinci sırada kendine yer buldu. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden pek çok kentin de üst sıralarda yer aldığı bu liste, finansal güven endeksindeki şaşırtıcı bölgesel çeşitliliği tescilledi.