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Telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, elimizdeki telefonlar kadar yakın. Peki ama bu telefonlar bize yardım edemeycek kadar geride kaldılarsa! Cep telefonu alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi özelliklere göre cep telefonu alınmalı? Sizler için derledik...

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
Telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, elimizdeki telefonlar kadar yakın. Peki ama bu telefonlar bize yardım edemeycek kadar geride kaldılarsa! Cep telefonu alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi özelliklere göre cep telefonu alınmalı? Sizler için derledik...

Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çıkan yeni modeller raflardan inmeden bir yenisi diğerinin yerini alıyor. Tüketim çılgınlığının giderek arttığı son dönemlerde, sık sık telefon değiştiren kişiler görüyoruz. Aslında buna gerek duymadan, iyi bir telefon alarak, bütün yenilikleri takip edebilir, hızı yakalayabilir ve dilediğiniz görüntüyü koruyabilirsiniz.

Telefonda aradığınız özellik hız ise, yüksek RAM'e sahip telefonalr araştırmalısınız. Piyasadaki amiral gemileri şu an 6 GB RAM kapasitesine ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra oyun için bir hız arıyorsanız, özellikle oyun için üretilmiş, sadece RAM değil, bütün sistemi oyuna göre uyarlanmış telefonlar da mevcut.

Eğer aradığınız özellik güç ise, yüksek mAh'lik telefonlara bakmalısınız. Telefonun boyutu, ekran genişliği ve ışığı, kullanım süresini etkilese de ortalama 1-1,5 hatta 2 gün dayanan telefonlar piyasaya sürüldü. En son çıkarılan, Samsung'un Galaxy serisindeki M30s, 6000 mAh'lik bataryasıyla en güçlüler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı | 6.000 mAh'lik bataryasıyla...

Telefonda aradığınız özellik depolama alanı ise; ortalama 32 GB'dan başlayan ve 128 GB'a çıkan birçok seçenek mevcut. iPhone çıakrdığı son seride 512 GB dahili depolama kapasitesi sunmuştu. Fakat genel olarak ek bir kart ile depolama alanınızı da yükseltebilirsiniz. Bu özellik bazı telefonlarda sınırlı tutulmuş oluyor, bu nedenle dikkat etmelisiniz.

Olmazsa olmazlarınızın arasında kamera başta geliyor ise; birçok kişinin yanıldığı hataları yapmamalısınız. Kamera sizin için önemli ise sadece kaç megapiksel olduğuna bakmak, yeterli olmayacaktır. Kameranın diyafram açıklığı ve çözünürlüğüne de bakmanız gerekecektir. 

Bunların yanı sıra; gece modu, optik sensör, portre ışığı ve modu gibi ekstra özellikleri de bulabilirsiniz.

Birçok marka, sadece adı ya da kamerasının pikseline güvenerek satış yapıyor ve genel olarak kullanıcılar bir süre sonra memnuniyetsiz şekilde, herkesin terich ettiği telefonları almak zorunda kalıyor. Piyasayı araştırdığınızda, dilediğiniz özellikleri seçerek, birçok telefon bulmanız mümkün. Her bütçeye uygun telefon bulmak artık pek de zor sayılmaz. Teelfonlar arasında güçlü batarya, şarj ve depolama alanına sahip, ekranı ve işlemcisi üst düzey olan birçok telefon bulabilmek mümkün.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
  1. Samsun
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