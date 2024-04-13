  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden kurnazlık! 'Anlaşma gayrimeşru' deyip iptal etmek istiyorlar

Hindistan ordusundan skandal Türkiye kararı! Verdikleri sözü tutmadılar, 2,3 milyar dolarlık anlaşma çöp oldu

Bu bir film değil ama! Başrolde ünlü bir oyuncu var

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bayram tatilinde acı bilanço

EDİS'e dikkat! Naci Görür'den İstanbul'a yeni uyarı!

Antalya’daki teleferik kazası sonrası filmleri aratmayan kurtarma operasyonu!

600 metrede yükseklikte kurtarma çalışmaları sürüyor! O bebek teleferikten böyle kurtarıldı

Bakan Yerlikaya bilgi verdi! Teleferik kazasında son durum

Teleferiktekiler can çekişirken CHP’li Muhittin Böcek restoranda böyle eğleniyor
Gündem Teleferikte mahsur kalan kazazedeler faciayı anlattı
Gündem

Teleferikte mahsur kalan kazazedeler faciayı anlattı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 16:33:00 -
Teleferikte mahsur kalan kazazedeler faciayı anlattı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan kazazedeler yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen Hatice Polat ve ailesi helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılmasının ardından yeri öperek şükreden Polat, yakınlarına sarıldı.

Polat, AA muhabirine, korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını anlatan Polat, "Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Geceyi çok kötü geçirdik, çok korktuk, çocuklar vardı yanımızda, çocuklar bilinç kaybına uğradılar. Zaten sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Yemek, su, başka ihtiyaçlar konusunda zor anlar geçirdik." diye konuştu.

Yere inebileceklerini düşünemediğini belirten Polat, "Çok şükür yere indim, Allah kimsenin başına vermesin. Burada 7 saat kalmak işkence gibiydi. Her saniye sallanıyor, sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun, çok zor, anlatılmaz bir şeydi. Çok travma yaşadık, bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazazede Turgay Büyükşahin de yetkililerin ve görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydederek, "Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23