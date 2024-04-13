Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Hattın durması üzerine 24 kabinde 184 kişi mahsur kaldı. Gece boyunca süren ve sabah da devam eden çalışmalarda kabinlerde kalan tüm vatandaşlara tahliye edildi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, faciaya ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Memiş Gümüş'ün cansız bedeni ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.

24 kabinde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarmak için AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama kurtarma ekibi gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda ekipler tarafından halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri kabinlerin üzerine çıkarak burada içeridekileri halatlarla indirip güvenli bölgeye aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıntılar geliyor...