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Gündem TELE1'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle tehdit etti
Gündem

TELE1'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle tehdit etti

CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:45:00 -

CHP'nin yayın organı TELE1 kanalındaki canlı yayında ''Boğaziçi Direnişi Sürüyor'' başlığı altında konuşan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir şekilde tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit

Rifat Serdaroğlu yaptığı konuşmada, ''Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir. İçimizde sizin için merhamet kırıntısı kadar yer bırakın ki ilerde acıma duygumuzu size karşı gösterebilelim'' ifadelerini kullandı.

Bu hadsiz ifadeler sonrası sosyal medyada Rifat Serdaroğlu'na büyük tepki gösterildi.

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