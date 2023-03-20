TELE1'de skandal! CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk tehdit etti sunucu destek verdi: Bedelini biliyorlardır!

CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı bir canlı yayında Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit etti.

Daha önce "Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum" sözleriyle gündeme gelen CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü PKK'yı adeta aklamaya çalışmıştı.

"Herkes aklını başına devşirmeli"

Emekli Amiral Ertürk fondaş TELE 1'de Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit ederek "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" dedi.

Sunucudan tehdide destek

Ertürk'e destek veren sunucu Namık Koçak, "Elbette bedelini biliyorlardır" ifadelerini kullandı.

Milli savunma sanayisini eleştirmişti

CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk bundan önce, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde atılan olumlu adımları, SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu da eleştirmişti.

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