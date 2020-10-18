TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

İşgalci Ermenistan'a yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan hakkında TELE1 ekranlarında akla hayale sığmayacak açıklamalarda bulunan Musa Özuğurlu, "1 haftadan fazla oldu oradaydım. O dönemde bile binden fazla Azeri askeri kaybından bahsediliyordu. Fakat bunlar yansıtılmıyor. Halk kendi arasında konuşuyordu." diyerek Azerbaycan'ın kazanımlarını gölgelemeye çalıştı.

Özuğurlu, Azerbaycan'da yaşananların dışarıya yansımadığını belirterek, "Resmi açıklamalara yansımıyor ama ben işte yaklaşık 1 haftadan fazla oldu orada bulundum. O dönemde bile binden fazla Azeri askeri kaybından bahsediliyordu. Fakat bunlar yansıtılmıyor. Halk kendi arasında konuşuyordu." dedi.

Özuğurlu, "Aliyev sürekli ilerlemekten bahsediyor. Bu ilerlemelerin aslında nitelikli ilerlemeler olmadığını söylememiz lazım. Yani o haritayı göz önüne aldığınız zaman, o haritanın İran sınırı tarafında Cebrail rayonu var, Fizuli yani Fuzuli rayonu var. Bunlar arka arkaya sıralanıyor. Bunlar Azerbaycan tarafındaki rayonlar. Rayon dediğimde işte bizdeki ilçe gibi ve tabir edebileceğimiz birşey ve buralarda mesela özellikle Cebrail rayonunda 18, 20, 25 kadar küçük köy ve kasabanın alındığını görüyoruz ama bunun dışında nitelikli bi ilerlemesi yok Azerbaycan’ın burdaki ikilem çok ağır bir biçimde basarsa eğer bu savaş Ermenistan’ın işte Gence’ye yaptığı saldırıda olduğu gibi Dağlık Karabağ’ın sınırlarının dışına çıkıp doğrudan Azeri-Ermeni savaşına dönüşebilir ve zorunlu olarak da bu 2 tarafın yanında yer alan aktörler bu savaşa müdahil olur." dedi.