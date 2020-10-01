Tele1 GYY Merdan Yanardağ RTÜK'ü hedef gösterdi

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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, vatandaşların tepkisi üzerine harekete geçerek toplum ahlakını bozan, manevi değerlere saldıran kanallara ceza veren RTÜK’e eleştirilerde bulundu.

Tele1 milli ve manevi değerlere saldırıyor

İBB tarafından fonlandığı bilinen TELE1, RTÜK tarafından yediği cezalara doymuyor. Yayıncılık anlayışını toplumun milli ve manevi değerlerini alaşağı etmek olarak gören Tele1 GYY Merdan Yanardağ, ‘haklı gerekçelerle’ RTÜK tarafından kendilerine ve bazı dizilere verilen cezaları kınadı.

Cuntacı zihin yapısıyla Tele1 ekranlarından yaptığı programda konuşan Merdan Yanardağ, RTÜK’ün fetva kurulu gibi çalıştığını ifade etti. Dizi ve programlarda milletin dini değerleri üzerinden küçük oyunların peşine düşen dizi yayıncılarına verilen cezaları haksız buldu.

Dizilerde İslam hedef alınıyor

Kur’an-ı Kerim’i bir obje olarak gösteren Yasak Elma dizisi, Allah’a küfür edilen Arıza dizisi, içki sofrasında Hz. Adem’le alay eden Yeni Hayat dizisi, tecavüzcünün odasında İslamiyet’e ait kitabın gösterildiği bir başka dizi…

Tele1 ekranlarında her fırsatta imam hatiplilere, dini ve tarihi değerlere yapılan saldırılar ve küçük hesapların peşinde olan dizi ve programlar vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şikayetlerin üzerine harekete geçen RTÜK, bu dizi ve programlara idari para cezası uyguladı. Ancak Merdan Yanardağ, RTÜK’ün verdiği bu cezaları eleştirirken, RTÜK’ün dini kurul gibi hareket ettiğini ifade etti.

Kendi programında da defalarca milli değerlere saldıran Yanardağ, toplum ahlakını bozan dizilere yapılan cezaların gerekçeleriyle dalga geçti.

Merdan Yanardağ'ın sicili kabarık

Merdan Yanardağ'ın manevi değerlere aykırı tarzının yanı sıra kabarık bir sicili de olduğunu vurgulamak gerekir.

Kobani olaylarının sorumlusu ve ‘teröre yardım’ suçundan Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini engelleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçmesiyle Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yanardağ’a yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Sultan Abdülhamid'e hakaret

Öte yandan Yanardağ, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri için de küstah söylemlerde bulunarak ‘emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör…’ açıklamalarında bulunmuştu.