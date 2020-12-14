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Medya TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ koronavirüse yakalandı
Medya

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ koronavirüse yakalandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:06:00 -
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ koronavirüse yakalandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

TELE1 ekranlarında yayınlanan 18 Dakika, 5. Boyut gibi programları hazırlayıp sunan, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ koronavirüse yakalandı. Yanardağ’ın tedavisinin hastanede yapılacağı kaydedildi.

Programa hastaneden katılacak

Merdan Yanardağ'ın, 18 Dakika programına hastaneden katılmaya devam edeceği öğrenildi.

Merdan Yanardağ'dan açıklama

Merdan Yanardağ kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli dostlarıma, izleyicilerimize ve okurlarıma (belki kamuoyuna da) bir açıklama yapmam gerekiyor. Kovid-19 testim pozitif çıktı.. Bugün hastaneye yatıyorum. Umarım atlatacağım. Sevgiyle, saygıyla duyururum.” dedi.

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