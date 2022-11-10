Tele 1 göz göre göre yalan yazdı! Cihan Kolivar'ı böyle savundular
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Habertürk TV canlı yayınında skandal ifadeler kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ı yalan ifadelerle savundu.
Yeniakit.com.tr
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.
Türk Milleti'ne ve inananların değerlerine nefreti kronikleşen Kolivar, AK Parti iktidarını hedef almak istediği konuşmasında,
Müslümanlar için büyük hürmet gösterilen ekmeğin ‘aptal toplumların gıda maddesi' olduğunu söyleyerek hadsizce çıkışta bulunmuştu.
Türk milletine hakaret edip milli iradeyi yok sayan Kolivar, sözlerinde daha da ileri giderek “Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kolivar'ı yalanla savundular!
Cihan Kolivar'ın tepki çeken sözlerini canlı yayına taşıyan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, göz göre göre yalana başvurdu.
Yanardağ, Türk Milleti'ne hakaret eden Kolivar'ın, "Halk ekmekle besleniyor." demesi sebebi ile tutuklandığını söyledi.