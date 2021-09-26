Telaşlanan muhalif Melih Gökçek’e haber gönderdi: Pes ettim seninle uğraşmayı bırakıyorum

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Hakkında dava açmaya hazırlandığı muhalefetin tetikçi büyükşehir meclis üyesinin korkuya kapılarak kendisine gönderdiği mesajı ifşa eden Gökçek'in açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Söz konusu şahsın ortak bir arkadaş vasıtasıyla haber gönderdiğini ve kendisiyle artık uğraşmamasını istediğini belirten Gökçek, şunları kaydetti:

"Ortak bir arkadaşla haber göndermiş: "Söyleyin Gökçek'e benle uğraşmasın. Ben Gökçek'le uğraşmayı bıraktım. Kendisine S ve M.K. ile ilgili ikisinide bitirecek belge göndereyim" Yazık be..."

Öte yandan kendi paçasını kurtarmak için başkalarını harcayan muhalefetin tetikçi büyükşehir meclis üyesinin bu içler acısı hali sosyal medyada alay konusu oldu.