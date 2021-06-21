Telafi eğtime hangi sınıflar başvuracak? Telafi eğitim kayıtları nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde yürütülecek eğitimlere başvurular bugün başladı. Korona tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

Telafi eğitim ne zaman sona erecek?

Karnelerin erişime açılmasının ardından 5 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde yürütülecek eğitimler için başvurular bugün başladı. Telafi eğitimlerine başvurular 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Telafi eğitim başvuruları nereden yapılacak?

Telafi eğitim başvuruları eğitim faaliyetinin açıldığı okula yapılacak. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek. Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak. Telafi eğitim ücretsiz olup isteyen öğrenciler telafi eğitime katılabilecektir.