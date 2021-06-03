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Eğitim Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?
Eğitim

Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Öğrenciler, telafi eğitimini ve bu dönem karnelerin ne zaman verileceğini merak ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayın programında telafi eğitimine ilişkin detayları açıkladı. Telafi eğitimi için merak edilen sorulardan biri öğretmenlere telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığıydı. Peki, Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 20:45:00 -
Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "telafi eğitimi" açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "telafi eğitimi" açıklaması sonrası öğretmen, öğrenci ve veliler telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak, sorularına yanıt aramaya başladı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Telafi eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

 

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