Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Aylarca uzatan eğitime devam eden milyonlar, 18 Haziran itibariyle e karnelerine ulaştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Ardından ise telafi eğitimi başlayacak. Peki, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara " telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Milyonlarca kişi telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aha önce yaptığı açıklamada telafi eğitiminin zorunlu olmadığını dileyenlerin bu eğitime katılacağını açıklamıştı.