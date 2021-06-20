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Eğitim Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?
Eğitim

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Telafi eğitimi başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Vakalarının azalması, öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılanmasıyla birlikte yaz döneminde telafi eğitimi yüz yüze uygulanacak. Peki, telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitimi başvuruları ne zaman yapılacak? Telafi eğitimi ne zamana kadar sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 18:17:00 -
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Aylarca uzatan eğitime devam eden milyonlar, 18 Haziran itibariyle e karnelerine ulaştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Ardından ise telafi eğitimi başlayacak. Peki, telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara " telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Milyonlarca kişi telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aha önce yaptığı açıklamada telafi eğitiminin zorunlu olmadığını dileyenlerin bu eğitime katılacağını açıklamıştı. 

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