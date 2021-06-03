Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Salgının şiddetinin düşmesi, aşılamadaki hızlanma ise pandeminin sonuna yaklaşıldığının sinyallerini veriyor. Milyonlarca aile yaz aylarında telafi eğitimi olup olmayacağını araştırıyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk, “Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak. Karneleri 18 Haziran'dan itibaren vereceğiz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek” dedi.