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Eğitim Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
Eğitim

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler 18 Haziran'da dijital ortamda e okul üzerinden karnelerini alacak. Telafi eğitimi ise 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, telafi eğitimine başvurular ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 17:18:00 -
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi başvuru tarihleri belli oldu. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını ise Milli Eğitim Bakanlığı verdi. İşte tarihi...

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

18 Haziran'da okulların 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından telafi eğitimi programları başlayacak. Okullarda yapılacak telafi eğitimine isteyen öğrenciler katılabilecek. Bu programa katılacak öğrencilerin ise önümüzdeki günlerde telafi eğitimi başvurusu yapmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi programı başvuruları 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da tamamlanacak. Öğrenciler telafi eğitimi başvurusunu https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden yapabilecek.

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için telafi eğitimi 5 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. Telafi eğitimi programında bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

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