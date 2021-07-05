Koronavirüs salgını sağlıktan eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle uzun aylar okullar kapalı kaldı. Uzaktan eğitim sebebiyle yaz aylarında telafi eğitim yapılmaya karar verildi. Artan aşılama ve vaka düşüşüyle birlikte telafi eğitimi yüz yüze yapılacak. Peki, telafi eğitimi başladı mı?

Telafi eğitimi hangi gün başlıyor?

Hem aileler hem de öğrenciler telafi eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada telafi eğitiminin zorunlu olmadığını, eğitimlerin spor, sanatsal faaliyetlerle geçeceğini ifade etti.

1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara " telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Milyonlarca kişi telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aha önce yaptığı açıklamada telafi eğitiminin zorunlu olmadığını dileyenlerin bu eğitime katılacağını açıklamıştı.