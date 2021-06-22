Telafi eğitiminde not verilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. 18 Haziran’a e okul üzerinden karneler dijital olarak erişime açıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 2 Temmuz’da sona erecek. Öğrenciler telafi eğitimlerine katılmaları durumunda sınavlara girip girmeyeceklerini merak ediyor.

Telafi eğitimde sınavlar olacak mı? Telafi eğitim bittiğinde karne verilecek mi?

Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara " telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere güzel bir yaz temennisinde bulunarak, "Bu yazın okuyarak, sporla, sanatla geçmesi bizim açımızdan çok kritik. Bunun için elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığının birikimini değil, tüm Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, “Okullarımızda farklı imkanlar var, bu imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular bugün başladı. Benim ilçemde, bölgemde hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim, buna karar verecekler ve başvurularını yapacaklar, bu program ücretsiz olarak, mecazi olarak 'bir yaz okulu' tadında yapılacak” dedi.

Telafi eğitimi spor, sanat ve bilimsel etkinliklerle geçecek. Bu süreçte öğrencilere sınav yapılacağı ya da not verileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda telafi eğitiminin yaz okulu tadında geçeceğini ifade ediyor.