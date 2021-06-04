Telafi eğitim ders saatleri Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitimde dersler hangileri olacak?

Telafi eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran’da ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitimler başlayacak. Karneler 18 Haziran’da verilecek, okullar, 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar açık olacak ve isteyen öğrenciler okulların fiziksel imkânlarından faydalanabilecek.

Telafi eğitim zorumlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı. Telafi eğitimi öğretmenlere ise zorunlu olacak.

Telafi eğitimde hangi dersler olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi. Telafi eğitimleri kapsamında isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler, isteyenlere akademik programlar sunabileceklerini söyleyen Selçuk şu bilgileri verdi: 1’den 2’ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Telafi eğitim ders işleyişi

3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı ‘İYEP’ ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz."