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Eğitim Telafi eğitim başvurusu başladı mı? Telafi eğitim başvurusu ne zaman nereden yapılacak?
Eğitim

Telafi eğitim başvurusu başladı mı? Telafi eğitim başvurusu ne zaman nereden yapılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran yani bugün itibaren e-Okul üzerinden erişime açıldı. Dijital ortamda karnelerini alan öğrenciler telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki telefi eğitim ne kadar sürecek? Telafi eğitim başvurusu nasıl yapılacak? Telafi eğitim başvurusu nasıl yapılacak? Telafi eğitim başvurusu nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 11:47:00 - 2021-06-18 11:47:53
Telafi eğitim başvurusu başladı mı? Telafi eğitim başvurusu ne zaman nereden yapılacak?

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yapılacak olan telafi eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Telafi eğitim e zaman başlayacak?

Telafi eğitim başvurusu nereden yapılacak? Telefi eğitim başvurusu ne zaman başlayacak? Telafi eğitim programına 21 Haziran - 2 temmuz tarihlerinde telafidebendevarim.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitime ilişkin olarak şunları söylemişti "Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yani okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız.”

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