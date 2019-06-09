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Tel ızgara nasıl temizlenir?

Malum mangal sezonu açıldı. Genellikle beyler, mangalın başında ter dökerken hanımlar sonrasında çıkacak bulaşıkları kara kara düşünür. Hanımları en zorlayan iş ise tel ızgaraları temizlemek olur. Izgara temizliğini kolaylaştırmanıza yardım edecek püf noktalarını açıklıyoruz.

09 Haziran 2019 Pazar 12:35
Tel ızgara nasıl temizlenir?

Havalar ısınınca piknik, mangal sezonu hızlıca açılır. Aslında mangalda ne piştiği değil tüm ailenin bir araya gelip keyifle vakit geçirmesi önemlidir. Mangalda ister patlıcan pişsin isterse tavuk sonuç olarak tel ızgaralar simsiyah bir hal alır. Bu lekelerden kurtulmak ise maharetli hanımlar için bile zordur. İşte, zahmetsizce tel ızgara lekelerini temizlemenin püf noktaları...

Karbonat-sirke

Bu ikilinin çıkaramadığı leke yok gibi… Temizlik aşamasında kimyasal ürünleri kullanmak istemiyorsanız; genişçe bir aşure tenceresi işinizi kolaylaştıracaktır. Tencerenin içerisine su, sirke ve karbonat ekleyip tencereyi ocağa alın. Tel ızgarayı bir süre bu suda kaynatın. İnanın bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak.

Kaya tuzu

Turşu yaparken kullandığımız kaya tuzu ızgara temizliği için de önemlidir. Hem ızgara telinin üzerine hem de bulaşık süngerinin üzerine kaya tuzu serpin ve ovalamaya başlayın. Bu yöntem de lekelerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Cam temizleyici

Cam ve aynalarımızı sildiğimiz ürünler tel ızgaralardaki lekeleri çıkarma konusunda bir hayli güçlüdür.

Ne yapmak gerekir?

Tel ızgaralarınızın her kullanımdan sonra leke içinde kalmasını istemiyorsanız; basit bir önlem alabilirsiniz. Teli kullanmadan önce bir miktar yağ güzelce nemlendirin. Böylelikle hem tel ızgaraya pişirdikleriniz yapışmaz hem de sonrasında yapacağınız temizliğin süresi kısalır.

 

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:35
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