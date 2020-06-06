  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tel Halef’de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

Suriye’de Rasulayn’a bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:22:58 -
Tel Halef’de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı

Suriye’de Rasulayn’a bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı.


Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.


Yerel kaynaklar saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı