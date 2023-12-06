Tel Aviv'e roket düşme anı görüntülendi!
Mücahid Kassam Tugayları'nın vurduğu Tel Aviv’de atılan roket parçalarının düşme anı görüntülendi.
Mücahid Kassam Tugayları'nın Tel Aviv’e gönderdiği, Demir Kubbe tarafından vurulan roketin parçaları bir oyuncak mağazasının önündeki ağacın yanına düştü.
Roket parçalarının düştüğü sırada kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu.
Katil İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi’ndeki yoğun çatışmaların devam ettiği, dün bölgedeki 250 noktanın hedef alındığı belirtildi.