Tel Aviv’deki patlama İsrail'i panikletiyor! Hamas uyardı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, İsrail ve ABD ile mücadelenin tarafları belirlediğini vurguladı. Tel Aviv’deki patlamayı HAMAS ve İslami Cihad’ın üstlendiğini belirten Özçelik, güvenlik stratejileri üzerinden İsrail’e eleştirilerde bulundu. İsrail’in halkında panik oluşturmamak için patlamayı gizlediğini ifade eden Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"(...) Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv’de bomba patlatıldı.

İlk başta bazı gariplikler var gibiydi.

Sonra gerçek anlaşıldı.

HAMAS ve İslami Cihad üstlendi.

“Bundan sonra İsrail’in merkezi de hedefimizde.

Gazze’yi Tel Aviv’e taşıyacağız.

En güvendiğiniz yer de güvenli değil” mesajı.

İsrail patlamanın üstünü örttü.

Nedense hiç konuşmuyor.

Halkında panik yaratmak istemiyor.

GÜVENSİZLİK TAKTİĞİ

Belli merkezlerde yürütülen çalışma…

İsrail’in her yere sızdığı propagandası…

İran’a, Hizbullah’a, HAMAS’a…

Sızma mümkün mü?

Elbette mümkün.

Türkiye’yi düşünün.

FETÖ bırakın sızmayı her yeri ele geçirmişti.

TSK, emniyet, yargı…

Kozmik Oda’ya bile girdiler.

Türkiye bunları önemli ölçüde temizledi

Bu güçler savaşan güçler.

Şehitler veriyorlar…

Elbette gerekli önlemlerini alırlar.

Bu konunun abartılması güvensizlik yaratır.

Son tahlilde düşmana yarar.

MIZRAĞIN SİVRİ UCU

Yaşanan gelişmeler…

Safları da belirliyor.

Dikkat edin…

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’yı küçümseyenler…

Rusya yeniliyor yaygarası yapanlar…

Putin’in sonu yakın analizlerini anlatanlar…

Rusya-Çin anlaşmasıyla ilgili…

ABD, NATO tedirgin oldu.

Buna rağmen “buradan bir şey çıkmaz” diyenler…

İran’ı, Hizbullah’ı eleştirenler…

Hep aynı kesimler.

Her olayda tavırları karşıya yarıyor.

Mızrağın sivri ucu…

Hep ABD ve İsrail’le mücadele edenlere saplıyorlar.

Şu anda HAMAS’ı eleştiremiyorlar.

Hiç merak etmeyin yakında onu da yaparlar.

“7 Ekim sorgulanmalı” derler.

Türkiye ve bölgemiz…

Yüz yıldır emperyalizmle mücadele ediyor.

Bu da önemli tecrübeler kazandırıyor.

Mihenk taşı soru şu:

“Siz kimden yanasınız?” "

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