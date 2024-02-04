  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

Dünyanın en eski silahı! ABD'li polis bir evin garajında nükleer silah buldu! Dünya gündeminde o gelişme! Gören şaşırıyor

Türkiye'nin ünlü peynir ve yoğurt markası böyle iflas etti! Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu

Yusuf Ozan Demir'den Ali Koç'a Hitler hatırlatmalı cevap!

Dört füze projesinin tedariki için imzalar atıldı

Milli Muharip Uçak Kaan mı F-35 mı? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu

Gurur veren bir imza daha atıldı! SUNGUR, TAYFUN, TRG-230 ve KARAOK füzelerine seri üretim yolu göründü

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük kazık!

Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayacak! Projede sona gelindi

ABD'li senatörden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: F-16'lar için Biden'dan o güvenceleri aldım
Gündem Tel Aviv'de sokaklar karıştı! Netanyahu'ya büyük öfke: "İstifa et" sesleri yükseldi
Gündem

Tel Aviv'de sokaklar karıştı! Netanyahu'ya büyük öfke: "İstifa et" sesleri yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-02-04 07:20:00 -
Tel Aviv'de sokaklar karıştı! Netanyahu'ya büyük öfke: "İstifa et" sesleri yükseldi

Katil İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürürken Tel Aviv'de de halk Netanyahu yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü. On binlerce İsrailli Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek "7 Ekim'den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Tek zaferin siyasi çözüm olduğuna işaret eden Mills, 14 yaşında barış aktivistliği yapmaya başladığını, bugün 42 yaşına geldiğini, "iki tarafa da barış gelmeden, herkese insan hakları sağlanmadan zaferden söz edilemeyeceği" mesajında ısrarcı olduklarını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mills, "Hamas'a karşı zafer kazanmak demek, Afganistan'da zafer elde etme tartışmasına benziyor. İngiltere ve ABD güçlerine burada ne olduğunu biliyoruz. Bugün Gazze'de aynı şeyi görüyoruz. Zafer söyleminin bu süreçte kullanımı korkunçtu. Halk bu söylemle uyutuluyor. Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." diye konuştu.

Batılı ülkelerin, İsrail'in çıkarlarını korumakta daha özenli davranarak bu saldırıları durdurması için müdahale etmesini istediğini paylaşan Mills, Batılı ülkelerin İsrail'i ateşkese ve kalıcı bir siyasi çözüme yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

"SAVAŞ VE KAN DÖKMEK KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL"

İsrailli gösterici Martin Goldberg de İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında siyasetçilerin zafer vaadinin gerçekçi olmadığı, savaştan sonra burada ne yapacaklarına ilişkin bir planlarının dahi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, "Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki benim kuşağımda olmaz ama gelecek kuşakta, bir arada yaşadığımız zaman bağımlı hale geleceğiz ve iki taraf da kazanacak. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Goldberg, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olarak barış içinde yaşamak istediğini" söyledi.

 

Demir Kubbe Tel Aviv'i vurdu!
Demir Kubbe Tel Aviv'i vurdu!

Gündem

Demir Kubbe Tel Aviv'i vurdu!

Yaşlı amcaların tüyleri diken diken eden videosu gündem oldu! Tel Aviv vurgusu duygulandırdı
Yaşlı amcaların tüyleri diken diken eden videosu gündem oldu! Tel Aviv vurgusu duygulandırdı

Sosyal Medya

Yaşlı amcaların tüyleri diken diken eden videosu gündem oldu! Tel Aviv vurgusu duygulandırdı

Tel Aviv'de İsrail protestosuna sert müdahale!
Tel Aviv'de İsrail protestosuna sert müdahale!

Gündem

Tel Aviv'de İsrail protestosuna sert müdahale!

Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor

Gündem

Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23