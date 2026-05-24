Tel Aviv'de Panik: ABD-İran Müzakereleri İsrail'i Sarsıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ile İran arasında yürütülen gizli diplomasi trafiğinde somut adımların atılması, Orta Doğu'daki dengeleri temelden değiştirirken Tel Aviv'de büyük bir tedirginliğe yol açtı. Washington-Tahran hattındaki tarihi yakınlaşma sinyalleri üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum kararı aldı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin hız kazanması ve anlaşmaya yaklaşıldığına dair gelen bilgiler, İsrail yönetiminde adeta deprem etkisi yarattı. Gelişmeler üzerine harekete geçen Netanyahu, koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey ordu ile istihbarat yetkililerini bu akşam acil bir toplantıya çağırdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, toplantının temel gündem maddesini Washington ile Tahran arasındaki yeni süreç oluşturuyor.

"Anlaşmaya Çok Yaklaştık"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurarak sürece ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Öte yandan, müzakere sürecinde aktif rol üstlenen taraflardan gelen açıklamalar, sürecin karmaşıklığına dikkat çekiyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğundaki görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz."

Bölgesel Trafik Yoğunlaştı

Diplomasi trafiğinin odağında Pakistan'ın üstlendiği arabuluculuk rolü bulunuyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında ABD ile İran arasında mesaj alışverişini yürütmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Tahran'da kritik temaslarda bulunmuştu.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve İsrail'in bu "yeni dönem" karşısında hangi adımları atacağı Orta Doğu kamuoyunun yakın takibinde olmaya devam ediyor.

Cengiz selçuk

İsrail ABD yi dinlemiyor

SELAM

BU SARI KAFA NE DESE TERSİNİ DÜŞÜN. ÇÜNKÜ ONUN KILAVUZU LANETLİ SİYONİST LER.
