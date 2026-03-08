  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Tel Aviv'de İran kabusu! Misket füzeleri binaları yıktı: 1'i ağır 6 yaralı
Tel Aviv'de İran kabusu! Misket füzeleri binaları yıktı: 1'i ağır 6 yaralı

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan büyük savaşın 9. gününde, İran ordusu İsrail’in kalbi Tel Aviv ve çevresine yönelik en ağır misilleme saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen saldırılarda, İran’ın ilk kez doğrudan "misket füzesi" (cluster munition) kullandığı ve yerleşim yerlerinde ciddi hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail-ABD saldırılarının hedefindeki İran'dan öğlen füzelerle yapılan misilleme saldırısında 1'i ağır, 6 İsrailli yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından (Magen David Adom) yapılan açıklamada, İran misillemesinde başkent Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelerde yaralananlar olduğu belirtildi.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Petah Tikva, Holon bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 1'i ağır, 3'ü hafif, 6 yaralının hastanelere sevk edildiği belirtildi.

 

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" ise Tel Aviv ve Holon'da iki binanın İran'ın misilleme saldırısında yıkıldığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise misilleme saldırısının etkisiyle bazı araçların ters döndüğü veya hasar aldığı görüldü.

İsrail ordusunun Tel Aviv bölgesinden sorumlu biriminden yapılan açıklamada ise doğrudan misket füzesi isabet eden ve önleyici füzelerin şarapnel parçalarının düştüğü noktalar olduğu bildirildi.

