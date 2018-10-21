AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Tel Aviv düğmeye bastı, oda tv harekete geçti!

İnananların yüz akı Akit, yayınlarıyla Türkiye ve dünya genelindeki Müslümanların sesi olurken, Siyonist terör devleti ise Akit’e yönelik saldırılarını piyonlarıyla sürdürüyor.

21 Ekim 2018 Pazar 22:29
Tel Aviv düğmeye bastı, oda tv harekete geçti!

Akit, Filistin’deki Müslümanların haklı mücadelesinde yanlarında dururken, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesinden Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne kadar pek çok mücadelesini an be an haber olarak yayınladı.

Terör devleti ve Oda tv, Akit’i hedef aldı

Akit’in yayınlarından rahatsız olan Siyonistler ise Türkiye’deki piyonlarını kullanarak Akit’e saldırmaya başladı. Siyonist yazar ve terör devleti İsrail’in maaşlı memuruRafael Sadi’nin kalem oynattığı Oda tv, Akit’e karşı harekete geçti.

Akit, Filistin hakkında son 1 hafta içinde yüzlerce yayına yer verdi. Akit; Filistinli Müslümanların yanında duran yayınlarının yanı sıra Siyonist lobisinin at koşturduğu, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerindeki Müslüman halkların yanında durdu.

Provokasyonla kan çığırtkanlığı!

Siyonist lobinin kullanışlı elemanı Oda tv ise mazlumların gür sesi Akit’i hedefe oturtarak büyük bir provokasyona imza attı. Gazetemiz Akit’i kendi okuyucusuna hedef göstererek kan çığırtkanlığı yapan oda tv, bir taraftan Akit hakkında yalan haberlere imza atarken, diğer taraftan da Akit’e karşı yeminli düşman olduğu Takvim gazetesinin haberine sarıldı.

Siyon kuklası Oda tv’nin tehditvari üslubunun yıldıramayacağı Akit, oda tv ve Siyonist yazarının kirli planlarını deşifre etmeye devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:29
  1. Rafael Sadi
  2. Oda TV
  3. Karanlık oda
  4. Takvim gazetesi
  5. Siyonist İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke diken üstünde! Kutlamalara günler kala alarm verildi!
    1. O ülke diken üstünde! Kutlamalara..
    2. Evde gümüş parlatılır mı?
    3. Çocuklarda atma davranışının sebepleri..
    4. Fenerbahçeli yıldızın ayağı kırıldı!
    5. Boko Haram'dan kanlı saldırı! 12 kişi..
    6. Suriye'den soykırım açıklaması!
    7. AB Büyükelçileri Aydın'da fes giyip..
    8. Bakan büyük projeyi duyurdu: Yakında..
    9. Tel Aviv düğmeye bastı, oda tv..
    10. Aydın Valisi Köşger'den AB heyetine..
    11. FKÖ'den kaçırılan valiyle ilgili..
    12. Dünya Güreş Şampiyonası'nda gurur..
    13. Kendisini yok yazan öğretmene silah..
    14. Ağzını ve ayaklarını bağlayıp ölüme..
    15. Her besini buzdolabına koymak da doğru..
    16. İran'da iki mahkumun idamına onay
    17. Başkonsoloslukta hareketli dakikalar!
    18. 50 gündür açlık grevi yapan Hıdır..
    19. Kamerun'da ayrılıkçıların orduyla..
    20. Anne ve babanın bunalımı bulaşıcı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?