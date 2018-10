Tel Aviv düğmeye bastı, oda tv harekete geçti!

Akit, Filistin’deki Müslümanların haklı mücadelesinde yanlarında dururken, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesinden Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne kadar pek çok mücadelesini an be an haber olarak yayınladı.

Terör devleti ve Oda tv, Akit’i hedef aldı

Akit’in yayınlarından rahatsız olan Siyonistler ise Türkiye’deki piyonlarını kullanarak Akit’e saldırmaya başladı. Siyonist yazar ve terör devleti İsrail’in maaşlı memuruRafael Sadi’nin kalem oynattığı Oda tv, Akit’e karşı harekete geçti.

Akit, Filistin hakkında son 1 hafta içinde yüzlerce yayına yer verdi. Akit; Filistinli Müslümanların yanında duran yayınlarının yanı sıra Siyonist lobisinin at koşturduğu, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerindeki Müslüman halkların yanında durdu.

Provokasyonla kan çığırtkanlığı!

Siyonist lobinin kullanışlı elemanı Oda tv ise mazlumların gür sesi Akit’i hedefe oturtarak büyük bir provokasyona imza attı. Gazetemiz Akit’i kendi okuyucusuna hedef göstererek kan çığırtkanlığı yapan oda tv, bir taraftan Akit hakkında yalan haberlere imza atarken, diğer taraftan da Akit’e karşı yeminli düşman olduğu Takvim gazetesinin haberine sarıldı.

Siyon kuklası Oda tv’nin tehditvari üslubunun yıldıramayacağı Akit, oda tv ve Siyonist yazarının kirli planlarını deşifre etmeye devam edecek.