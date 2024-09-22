Tel Aviv alev alev! İstifa sesleri yükseliyor, Netanyahu köşeye sıkıştı

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

Tel Aviv'de bu hafta da bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talebini yineledi.

İsrail bayraklarıyla Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan protestocular, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresinde gösteri yaptı.