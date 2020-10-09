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Aktüel Tel Abyad'ın yeni Yerel Meclis binası törenle açıldı
Aktüel

Tel Abyad'ın yeni Yerel Meclis binası törenle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:52:19 -
Tel Abyad'ın yeni Yerel Meclis binası törenle açıldı

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde yeni Yerel Meclis binası hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, bölgenin ileri gelenleri ve yerel güvenlik güçlerinin katılımıyla yeni Yerel Meclis binası için açılış töreni düzenlendi.

Valilik Heyeti, tören öncesi İman Camisi'nde cuma namazı kıldı. Camide bölgenin terörden kurtuluşu dolayısıyla mevlit okundu.

Cuma namazının ardından heyet Yerel Meclis binasının yerine intikal etti.

Açılışta konuşan Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine rahmet diledi.

Erin, harekatın temel hedefinin terörsüz ve birlik içinde bir Suriye olduğunu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki yerleşimlerde kısa süre içinde halka hizmet verecek kurumların oluşmasında gayret gösterildiğini ifade etti.

Vali Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sakinlerine ve bütün Suriyelilere destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Erin, Yerel Meclis binasının Tel Abyad halkına hayırlı hizmetler vermesini dileyerek kurdeleyi kesti.

TSK ve SMO unsurları, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla bir yıl önce bugün Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı.

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