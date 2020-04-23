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Tel Abyad'da çocuklar 23 Nisan dolayısıyla fidan dikti

2020-04-23 13:00:29 -
Tel Abyad'da çocuklar 23 Nisan dolayısıyla fidan dikti

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Tel Abyadlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim törenine, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Muzaffer Özsan, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şevket Tepe de katıldı.


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