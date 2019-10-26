  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesi kırsalında pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

2019-10-26 20:43:00 -
Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad'da pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın güney kırsalında Ayn Arus köyündeki pazar yerinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 3'ü çocuk 5 sivil, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekipleri tarafından en yakın sağlık noktasına sevk edildi.

Patlama nedeniyle çevredeki dükkanlarda ve araçlarda hasar meydana geldi.

Terör örgütü mutabakata uymuyor

Bölgeye intikal eden SMO unsurları, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hercai

120 SAATI BEKLEMEYIP SONUNA KADAR GITSEYDIK DAHA IYI OLURDU SANIRIM.
  • Yanıtla

emekli çavuş

AVRUPALI.....NEYDÜYÜ BELİRSİZ...ÜLKELER....BUNA...NE DİYECEK...BAKALIM........................BURDAKİ...AKAN...KANDA......AVRUPA...BİRLİĞİNİN..........ELİ VAR.............BU KAN.......AVRUPA...BİRLİĞİNİN.....ESERİ.....................................
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23