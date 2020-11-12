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Aktüel Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 600 ağaç dikildi
Aktüel

Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 600 ağaç dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:58:07 -
Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 600 ağaç dikildi

TEL ABYAD (AA) - Şanlıurfa Valiliği Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Barış Pınarı Bölgesi'ni yeşillendirme kampanyası kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da 600 ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde SUDKOM ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 600 palmiye ve mavi selvi ağacı dikildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo katıldı.

Vali Erin, Tel Abyad ilçesinin girişinde bir palmiye ağacı dikerek, civardaki çocukları ve işçileri selamladı.

Proje kapsamında toplam 10 bin palmiye, mavi selvi, melia ve çınar ağacı dikilecek.


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