Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den temizlendi Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad'ın teröristlerden tamamen temizlendiği açıklaması yapıldı.

Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK'lı teröristlere karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla devam ediyor. TSK'nın başarılı operasyonları sonucu terör örgütü erimeye devam ederken, Fırat'ın doğusunda bulunan köyler de teker teker temizlenmeye devam ediyor. Operasyonlarda Mehmetçiğin yanında yer alan Suriye Milli Ordusu da Tel Abyad'ın tamamen PKK/PYD'den temizlendiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, "Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı" sözleriyle ilçenin teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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