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Aktüel

Tel Abyad Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:36:23 -
Tel Abyad Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde nüfus müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tadilatı ve eksikleri tamamlanan Tel Abyad Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi.

Yeni kimlikler, başvuranın bilgileri, parmak izi ve fotoğrafının sisteme yüklenmesinin ardından kısa süre içinde teslim ediliyor.

Nüfus müdürlüğünce vatandaşların kimlik bilgileri, ölüm, doğum ve ikamet bilgileri de kayıt altına alınıyor.

Suriyeli personelin görev yaptığı Tel Abyad Nüfus Müdürlüğünün sorumlusu Gazi El Hasan, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.

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